JD1TV: "Não pude dar o último abraço no meu filho", fala mãe de Matheus Xavier

Julgamento ainda deve contar com a tréplica da defesa dos acusados antes do caso ser votado pelo júri, o que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. Assista ao momento:

"Meu filho não pôde se formar, ele nunca voltará para casa, eu enterrei meu filho num caixão lacrado. Não pude dar o último abraço", falou a advogada no Tribunal do Júri.

Assistente da Promotoria de Justiça, a advogada Cristiane, mãe de Matheus Coutinho Xavier teve o direito de falar durante a réplica da acusação dos réus pela morte do filho, Jamil Name, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo.

