JD1TV: Quer carona, amigo? Homem é visto pendurado em carro em alta velocidade

Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25), um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um homem pendurado na janela de um veículo de passeio, em alta velocidade, trafegando pela Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O veículo segue trafegando pela via e em nenhum momento, deixa a entender que pararia o veículo. Nisso, a pessoa que está pendurada trajando casaco e um short, levanta a perna para se apoiar no retrovisor e em outro momento, chega a colocar o pé no chão para se equilibrar.

Conforme o G1, testemunhas que viram a cena, relataram que o indivíduo se tratava de um ladrão que tentou roubar o celular do motorista em um dos semáforos da avenida, quando teve o braço preso no vidro e foi arrastado por vários metros da pista.

Ainda conforme o site, a Polícia Militar afirmou que a corporação tomou conhecimento pelas redes sociais. Depois disso, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizou uma busca na área. Os PMs afirmam que o motorista não fez contato com a corporação.

Nenhum dos dois envolvidos foram identificados até o momento. O vídeo também não mostra se o indivíduo se soltou ou o veículo parou em algum lugar.

