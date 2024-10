JD1TV: Rodeio e leilões agitam a Capital de 30 de outubro a 10 de novembro

A Expogenética MS 2024 está se aproximando. Do dia 30 de outubro a 10 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, os campo-grandenses poderão participar, gratuitamente, de leilões, exposições, rodeio e palestras técnicas, conduzidas por especialistas da Embrapa e outros profissionais do setor pecuário, abordando temas como melhoramento genético, evolução da reprodução e nutrição animal.

O rodeio será promovido pela Professional Bull Riders (PBR), que vai trazer competidores de todo o mundo, inclusive de Mato Grosso do Sul. Outra atração será o "Campo Grande Rodeo Music", que são shows e alguns deles gratuitos.

31/10 – Jads e Jadson, com entrada franca para arquibancada e arena;

01/11 – DJ Jiraya Uai, com entrada franca;

02/11 – Felipe e Rodrigo, também com entrada franca;

08/11 – show Cabaré, com Bruno e Marrone e Leonardo; compre aqui.

