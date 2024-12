JD1TV: Sucuri é flagrada digerindo sua "ceia de Natal" em Três Lagoas

O pescador Lucas Cabanha flagrou uma sucuri aproveitando sua “ceia de Natal”, boiando após engolir uma presa, na tarde desta quarta-feira (25), no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, no interior do Estado.

Nas imagens é possível ver a sucuri com a cabeça para fora da água, boiando no rio, e em outro trecho da gravação, o animal parece estar se apoiando em um galho enquanto continua com a digestão de sua presa.

Ao portal g1, Lucas Cabanha contou que estava passeando com a família de barco quando se deparou com a serpente gigante na beira do rio, a primeira vez em que realmente ficou próximo de uma sucuri.

“Fui dar uma volta de barco com alguns familiares e naquele local sempre vejo um jacaré. Aí ontem fomos presenteados com essa cena. Já fui até pra Bonito pra tentar ver uma dessa [sucuri], e não consegui. Ontem fui abençoado”, contou o pescador esportivo.

Apesar das sucuris serem temidas por algumas pessoas, Lucas apreciou, de uma distância segura, a serpente em seu processo de digestão. “Algumas pessoas ficaram com medo dentro do barco. Como fiquei de longe observando, logo o medo deu lugar a admiração. Eu sempre quis ver esse animal”, comentou.

Confira o vídeo da cobra:

