Jornalista Mauro Neves atualiza estado de saúde após acidente

O jornalista esportivo Mauro Naves, que precisou passar por uma cirurgia às pressas após sofrer uma queda em Alagoas e ter ferimentos graves no rosto, atualizou neste domingo (7) o seu estado de saúde à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

À colunista, o comentarista disse que está “praticamente recuperado”, e que deve voltar ao trabalho ainda no início desta semana. “Acredito que segunda-feira já estarei de volta ao trabalho”, afirmou.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, o jornalista foi levado para São Paulo após o acidente, onde passou por cirurgias, incluindo plásticas, para tratar dos ferimentos em decorrência do acidente.

Devido ao acidente, o comentarista está afastado de suas funções nos canais Disney.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também