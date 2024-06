Kate Middleton publica primeira foto após ser diagnosticada com câncer

A Princesa de Gales Kate Middleton publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (14), sua primeira foto desde que revelou estar com câncer, em março deste ano, e deu uma atualização sobre como está sendo o tratamento da doença.

"Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar", disse Kate.

Ela contou que, após o diagnóstico, vem dando tempo para o seu corpo se curar. "Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar”, comentou.

Na publicação, a princesa contou que participará do Desfile de Aniversário do rei Charles III neste sábado (15), que será sua primeira aparição pública desde o anúncio da doença.

