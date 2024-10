Liam Payne, ex-membro do One Direction, é encontrado morto em hotel na Argentina

O cantor britânico Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A informação é do portal argentino Infobae.

Segundo informações do site, o cantor, de 31 anos, estava hospedado no Hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, desde o último domingo (13), e não dividia a hospedagem com mais ninguém.

Os serviços de emergência argentinos foram acionados após receberem informação sobre “um homem agressivo que poderia estar sob o efeito de drogas ou álcool”. Após chegarem no local, os socorristas confirmaram o falecimento do cantor.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

