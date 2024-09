Longen é reconhecido como "Destaques da Década", pela Câmara Municipal

Em reconhecimento a geração de emprego e desenvolvimento industrial gerado em Campo Grande, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen recebeu da Câmara Municipal a medalha "Destaques da Década de Reconhecimento - Juvêncio César da Fonseca".

Ao receber a condecoração, Longen agradeceu ao presidente da Casa, vereador Carlão e aos 29 parlamentares e ressaltou orgulho de receber uma premiação com o nome de Juvêncio César da Fonseca. “Ter o reconhecimento dessa casa, para mim, é motivo de muito orgulho e a gente com o tempo, dá muito valor ao reconhecimento, recebendo essa homenagem”.

No mesmo evento, realizado na manhã desta terça-feira (24), na Casa de Leis, Adriana Sato, médica do trabalho e Diretora da Indústria recebeu o título de Cidadã Campo-Grandense, concedido pelo vereador Papy. “Campo Grande é uma terra que eu amo, que me acolheu, onde eu pude me desenvolver, pude prosperar, então eu tenho muito orgulho desse título, agradeço muito por esse reconhecimento, porque nós queremos realmente que aqui, cada vez mais, seja um lugar melhor para todo mundo”, falou Adriana.

Para o vereador Carlão, Campo Grande ‘devia’ homenagem a Longen. “É uma pessoa que veio de outro estado, gerar emprego, distribuir renda e fazer o crescimento da nossa cidade. Então, essa é uma das homenagens mais justas que o Poder Legislativo faz nesse momento. Campo Grande cresceu bastante e também devemos isso ao Sérgio Longen, às empresas dele, à presidência dele da FIEMS. Ele é uma pessoa inovadora”, declarou o parlamentar.

