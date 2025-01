Longen participará de fórum econômico com empresários na Suíça

Acontece no dia 23 de janeiro em Zurique, na Suíça, o Brazil Economic Forum Zurich 2025, evento promovido pelo LIDE (Grupo de Líderes Empresariais) que contará com a presença do presidente da Fiems, Sérgio Longen e do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

O fórum reúne as principais lideranças e investidores do Brasil e da Suíça para debater sobre economia, sustentabilidade jurídica e o futuro das relações internacionais, além de mostrar os desafios e as oportunidades do Brasil no cenário internacional.

Longen irá falar sobre o papel da Fiems no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e o foco da entidade em questões de sustentabilidade.

Eduardo Riedel, participará de um painel para discutir sobre transição energética. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, senadores e governadores de vários estados devem participar do fórum.

O Brazil Economic Forum Zurich 2025 é realizado logo após o Fórum Econômico Mundial, sediado em Davos, também na Suíça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também