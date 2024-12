Lula passará por novo procedimento cirúrgico na quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, internado desde a noite de segunda-feira (9) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia na madrugada desta quarta-feira (10), passar por uma nova cirurgia.

O boletim médico divulgado na tarde de hoje detalha que o presidente será submetido a uma “embolização das artérias meníngeas” na quinta-feira (11). O procedimento é uma “complementação” da cirurgia de emergência realizada em Lula para drenar um hematoma no cérebro.

No documento, é detalhado que as artérias irrigam as chamadas “meninges”, que são membranas que revestem o sistema nervoso central. Segundo o portal Metrópoles, ministros do Palácio do Planalto destacaram que o procedimento deve interromper o fluxo de sangue e impedir novos sangramentos na cabeça do presidente.

O presidente continua sendo acompanhado pela equipe médica, sob os cuidados dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

