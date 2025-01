Mais de 116kg de pescado apreendido são doados pela Polícia Militar Ambiental

Após apreender 116,95 kg de pescado adquirido de forma irregular durante o Período do Defeso no rio Miranda, a Polícia Militar Ambiental (PMA), doou a carga a instituições filantrópicas do município Guia Lopes da Laguna e Jardim.

A Polícia Militar Ambiental, além de combater práticas ilícitas, também colabora para manter as ações sociais. "No entanto, quando o crime já ocorreu, buscamos de forma singular compensar essas práticas, revertendo-as para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. Acreditamos no bem e trabalhamos incansavelmente por ele", ressalta a instituição.

A Operação Piracema 2024/2025, começou em novembro, executada por uma força-tarefa do Governo do Estado, composta por órgãos como a Polícia Militar Ambiental (PMA), o IMASUL e a Polícia Militar Rural, atuando de forma integrada.

Este ano, a operação conta com o apoio de tecnologias avançadas, como o georreferenciamento, que identifica pontos estratégicos, e drones equipados com câmeras termais, utilizados principalmente em áreas de maior incidência de pesca, incluindo regiões urbanas como Aquidauana.

A pesca é permitida ao pescador ribeirinho reconhecido pela legislação brasileira como alguém com direitos e deveres específicos relacionados à atividade pesqueira em áreas de difícil acesso, como rios e lagos para fins de consumo doméstico, utilizando petrechos permitidos pela legislação específica.

Quem não se enquadra no perfil de pescador ribeirinho está proibido de pescar durante o período de defeso. O descumprimento pode acarretar multas e responsabilização criminal.

