Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

O apresentador está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse

10 agosto 2025 - 10h41Brenda Assis
FaustãoFaustão   (Foto: Band/Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse.

O apresentador está intubado, na UTI, fazendo uso de aparelhos de ventilação mecânica para respirar e cuidados intensivos. As informações são do médico cardiologista Elisiário Júnior, que falou sobre o caso no podcast ielcast.

Segundo o médico, o apresentador não tem condições de respirar espontaneamente e depende de aparelhos, além de receber medicações para manter a pressão arterial estável e antibióticos fortes. “Ele deve estar com muitas bactérias resistente, daí o tempo prolongado de internação hospitalar. Perceba que ele está internado desde o dia 21 de maio agora deste ano, então é algo realmente muito preocupante. Infelizmente, as chances do Faustão são mínimas".

Nos últimos dias, Faustão passou por duas cirurgias de alta complexidade em sequência. Em 6 de agosto, recebeu um transplante de fígado. No dia seguinte, 7 de agosto, foi submetido a um retransplante renal, planejado havia cerca de um ano. Ambos os órgãos vieram de um mesmo doador, um familiar do ex-apresentador da Globo, o que justifica ele não ter precisado entrar na fila para receber os órgãos.

O cardiologista destacou a dificuldade de realizar dois procedimentos tão invasivos com tão pouco intervalo, especialmente pelo histórico de cirurgias anteriores de Faustão. Esses transplantes se somam a outros dois que o apresentador havia feito recentemente: um transplante cardíaco em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024, que apresentou episódios de rejeição e exigiu sessões de hemodiálise.

Ao todo, Faustão já passou por quatro transplantes em apenas dois anos: coração, dois rins e fígado. Para Elisiário Júnior, quanto mais órgãos transplantados, mais grave o quadro, especialmente diante de uma infecção ativa. Ele explica que o caso configura uma falência múltipla de órgãos, o que ele classificou como “um nível 9,5” numa escala de gravidade de 0 a 10.

"A possibilidade de morte do Faustão nos próximos semanas, nos próximos dias, ela é grande. Não tem a menor dúvida. É uma possibilidade muito grande do Faustão vir a óbito. Pela gravidade, pelo conjunto da obra. Isso corroborado pelo fato dele estar em sepse. embora um pouco controlada com o uso de antibióticos, mas é um paciente imunodeprimido. [Neste caso] nós temos que utilizar as medicações que modulam a questão da rejeição e, ao mesmo tempo, nem sempre o antibiótico consegue debelar. Então, é um paciente extremamente grave, não tenha dúvida", afirmou o cardiologista

O boletim oficial mais recente, que conta com a assinatura do cardiologista Fernando Bacal, que é o médico que está acompanhando o quadro de Faustão no Einstein Hospital Israelita, informa que o tratamento segue voltado para o controle da infecção e a reabilitação clínica e nutricional do paciente. Não há previsão de alta médica.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bilhete da Mega-Sena
Geral
Mega-Sena passa em branco e prêmio sobe para R$ 40 milhões
carteira clt
Geral
Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais
Desembargadora Elizabete Anache
Geral
Desembargadora de MS recebe reconhecimento nacional na defesa dos Direitos Humanos
Arlindo Cruz será velado na quadra da Império Serrano neste sábado
Geral
Arlindo Cruz será velado na quadra da Império Serrano neste sábado
Foto: Divulgação
Geral
Homem ferido em Corumbá não foi atacado por onça, diz nota técnica
Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado
Geral
Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Geral
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Hilux envolvido em acidente -
Justiça
Motorista de Hilux envolvido em acidente grave pede absolvição na Justiça

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Ribanceira na cidade Venda Nova do Imigrante
Internacional
Morte por amor: Casal estaciona o carro para namorar e cai de penhasco