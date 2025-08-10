Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último dia 21 de maio, devido a uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse.

O apresentador está intubado, na UTI, fazendo uso de aparelhos de ventilação mecânica para respirar e cuidados intensivos. As informações são do médico cardiologista Elisiário Júnior, que falou sobre o caso no podcast ielcast.

Segundo o médico, o apresentador não tem condições de respirar espontaneamente e depende de aparelhos, além de receber medicações para manter a pressão arterial estável e antibióticos fortes. “Ele deve estar com muitas bactérias resistente, daí o tempo prolongado de internação hospitalar. Perceba que ele está internado desde o dia 21 de maio agora deste ano, então é algo realmente muito preocupante. Infelizmente, as chances do Faustão são mínimas".

Nos últimos dias, Faustão passou por duas cirurgias de alta complexidade em sequência. Em 6 de agosto, recebeu um transplante de fígado. No dia seguinte, 7 de agosto, foi submetido a um retransplante renal, planejado havia cerca de um ano. Ambos os órgãos vieram de um mesmo doador, um familiar do ex-apresentador da Globo, o que justifica ele não ter precisado entrar na fila para receber os órgãos.

O cardiologista destacou a dificuldade de realizar dois procedimentos tão invasivos com tão pouco intervalo, especialmente pelo histórico de cirurgias anteriores de Faustão. Esses transplantes se somam a outros dois que o apresentador havia feito recentemente: um transplante cardíaco em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024, que apresentou episódios de rejeição e exigiu sessões de hemodiálise.

Ao todo, Faustão já passou por quatro transplantes em apenas dois anos: coração, dois rins e fígado. Para Elisiário Júnior, quanto mais órgãos transplantados, mais grave o quadro, especialmente diante de uma infecção ativa. Ele explica que o caso configura uma falência múltipla de órgãos, o que ele classificou como “um nível 9,5” numa escala de gravidade de 0 a 10.

"A possibilidade de morte do Faustão nos próximos semanas, nos próximos dias, ela é grande. Não tem a menor dúvida. É uma possibilidade muito grande do Faustão vir a óbito. Pela gravidade, pelo conjunto da obra. Isso corroborado pelo fato dele estar em sepse. embora um pouco controlada com o uso de antibióticos, mas é um paciente imunodeprimido. [Neste caso] nós temos que utilizar as medicações que modulam a questão da rejeição e, ao mesmo tempo, nem sempre o antibiótico consegue debelar. Então, é um paciente extremamente grave, não tenha dúvida", afirmou o cardiologista

O boletim oficial mais recente, que conta com a assinatura do cardiologista Fernando Bacal, que é o médico que está acompanhando o quadro de Faustão no Einstein Hospital Israelita, informa que o tratamento segue voltado para o controle da infecção e a reabilitação clínica e nutricional do paciente. Não há previsão de alta médica.

O boletim médico mais recente de Fausto Silva pode ser lido na íntegra abaixo:

"São Paulo, 7 de agosto de 2025 – Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita"

