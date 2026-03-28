Menu
Menu Busca sábado, 28 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

28 março 2026 - 10h33Taynara Menezes, com Agência Brasil
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa. 

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
Em ação no Jockey Club, Polícia recupera celular de criança vítima de assalto
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Alcides Jesus Peralta Bernal - Foto: Giuliano Lopes
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantém pena de mais de 20 anos por tráfico de drogas
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
9&ordm; BPM / Polícia Militar (PMMS) - Foto: Vinícius Santos
Polícia
PM prende mulher do RJ que aplicava golpe da cesta básica em idosos na Capital
Servidores em protesto lotam a Câmara - Foto: Sarah Chaves
Política
Servidores de Campo Grande protestam na Câmara contra terceirização da saúde
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Acusado de furtar joias, homem é esfaqueado pela ex em Campo Grande
Ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em sessão no STF / Foto: Rosinei Coutinho
Transparência
STF impõe limites, mas não acaba com supersalários no Judiciário e Ministério Público

Mais Lidas

Ônibus furou o sinal vermelho do cruzamento
Polícia
Ônibus fura sinal vermelho, atropela e mata motociclista em Campo Grande
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Ônibus furou o sinal vermelho
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra ônibus furando sinal e matando motociclista na Capital
Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
Polícia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra ônibus na Av. Júlio de Castilho