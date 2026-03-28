Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Homem que matou o padrasto em Campo Grande pega 8 anos de prisão após júri
Polícia
Em ação no Jockey Club, Polícia recupera celular de criança vítima de assalto
Cidade
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri após matar o padrasto no bairro Santa Luzia
Justiça
Processo de Alcides Bernal por homicídio fica na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Polícia
TJMS nega descondenar ex-PM e mantém pena de mais de 20 anos por tráfico de drogas
Justiça
Por assassinato no bairro Moreninha, homem é condenado a 19 anos de prisão
Polícia
PM prende mulher do RJ que aplicava golpe da cesta básica em idosos na Capital
Política
Servidores de Campo Grande protestam na Câmara contra terceirização da saúde
Polícia
Acusado de furtar joias, homem é esfaqueado pela ex em Campo Grande
Transparência