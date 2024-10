Mega-Sena sorteio R$ 50 milhões hoje; apostas vão até às 18h

A Mega-Sena sorteia neste sábado (5), o prêmio de R$ 50 milhões acumulados do concurso 2.783 a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista,

A transmissão ao vivo acontece pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 287 mil de rendimento no primeiro mês.

Prêmios com valor superior a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, sendo recomendável que o apostador escreva no verso do recibo da aposta premiada seu nome completo e CPF.

