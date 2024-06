Ministério Público tem candidato único para cargo de Corregedor-Geral

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O Procurador de Justiça Helton Fonseca Bernardes se candidatou para concorrer ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e conforme publicação da edição de terça-feira (4), do Diário Oficial da instituição, a Comissão Eleitoral para eleição ao cargo tornou público a candidatura única.

Atualmente como Corregedor-Geral Substituto do MPMS, o Procurador de Justiça também é o único candidato inscrito e habilitado para concorrer à vaga.

A Comissão Eleitoral será presidida pelo Procurador de Justiça Olavo Mascarenhas, auxiliado pelos Procuradores de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa, Marigô Regina Bittar Bezerra e João Albino Cardoso Filho.

A designação dos membros titulares da Comissão Eleitoral foi feita na terça-feira (28/5).

