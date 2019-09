Modelo sofre queimaduras de 2° grau durante procedimento estético

Sarah Chaves, com informações do G1

A modelo Laura Cavalcante, 23 anos, denunciou nesta semana em seu perfil no Instagram que sofreu queimaduras de segundo grau durante um procedimento estético em uma clínica de Maceió.

A vitima das queimaduras trabalha como modelo e surfista. Ela relata que foi convidada pela equipe de marketing de uma clínica de estética no bairro da Jatiúca para fazer o procedimento e depois divulgá-lo em suas redes sociais.

“Fui até lá no dia 5 de julho fazer uma avaliação para fotodepilação na parte posterior da coxa e clareamento de uma zona escurecida na região da virilha. No dia 11, retornei para fazer o procedimento. A profissional que estava na hora era diferente da que fez a avaliação. A única pergunta que ela fez foi se eu tinha me depilado e eu disse que sim, ela passou a mão e disse que ainda tinham uns pelos crescidos, mas não tinha problema”, relata Laura.

Ela conta que, no hospital, foram constatadas as queimaduras de 2º grau. Durante a recuperação, até atividades simples, como sentar, eram difíceis. “Tive alergia emocional, além das queimaduras. Não conseguia ficar parada, porque não conseguia sentar”.

“Levei esse tempo todo para falar sobre o caso por que tentei resolver de forma amigável, mas não deu certo. Resolvi procurar a Justiça e tornei público nas minhas redes para alertar às pessoas sobre os perigos desse tipo de procedimento", diz.

A modelo afirmou que agora está à espera do resultado do exame de corpo de delito para anexar ao inquérito policial.

