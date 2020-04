Isolamento social no MS é monitorado por sistema inteligente

O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul aderiu a um sistema inteligente para monitorar a taxa de isolamento social em todas as regiões.



A ferramenta permite que o governo mapeie a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas, e identifique as localidades que estão cumprindo ou não os protocolos de distanciamento social estabelecidos pelas autoridades de saúde.



O mapeamento é resultado de uma parceria firmada entre Governo do Estado com a In Loco, empresa do setor de tecnologias de geolocalização, que integrada a aplicativos parceiros, formata os dados criptografados a partir de 60 milhões de dispositivos móveis de todo o Brasil para fins de segurança, autenticação e contagem de visitas.



O sistema disponibilizado de forma gratuita ao Estado, respeita todas as diretrizes de privacidade do usuário estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados, conforme explica o CEO da In Loco, André Ferraz. “Com a nossa tecnologia, podemos ajudar no combate à disseminação do coronavírus. De forma criptografada e agregada, sem dados que possam identificar diretamente um usuário específico, nosso levantamento permite que os órgãos responsáveis atuem diretamente nas áreas de risco ou mais afetadas pelo vírus”, pontua.

Os gráficos de monitoramento são distribuídos pelas cores, verde, amarelo, laranja e vermelho, sinalizando a situação de cada município com valores mínimo e máximo.

O filtro que monitora os 79 municípios do Estado, mostram apenas três cidades com a coloração verde: Jateí com 74,5% da população cumprindo com o isolamento, Bela Vista com 73,7%, e Corumbá com 69,2%.



Na cor vermelha, que sinaliza o não cumprimento do isolamento social por parte da população, estão: Japorã com 35,3% e São Gabriel do Oeste com 36,1%.



Os dados são atualizados diariamente.









