Morre a Procuradora do Estado, Thais Gaspar, aos 46 anos

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) informou, nesta terça-feira (7), a morte da Procuradora do Estado, Thais Gaspar, aos 46 anos, que em 2021 foi um dos destaques da campanha de Outubro Rosa do Estado, comentando sobre seu diagnóstico de câncer de mama e conscientizando sobre a doença.

"A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) manifesta profundo pesar pelo falecimento da procuradora do Estado Thais Gaspar, mãe, esposa e profissional dedicada e exemplar, que deixa um grande legado na Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul”, diz trecho da nota, publicada nas redes sociais do órgão sul-mato-grossense.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) também emitiu uma nota de pesar sobre a morte de Thais. “Profissional exemplar e dedicada, deixa um legado inestimável na Administração Pública de Mato Grosso do Sul”, diz parte da nota.

A causa da morte de Thais não foi divulgada.

Confira na íntegra a nota da PGE/MS:

"A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) manifesta profundo pesar pelo falecimento da procuradora do Estado Thais Gaspar, mãe, esposa e profissional dedicada e exemplar, que deixa um grande legado na Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Nesse momento de dor e luto, prestamos as nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho. Que possamos encontrar conforto nas lembranças e no amor que deixou como herança"

Confira na íntegra a nota da OAB/MS:

"A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lamenta profundamente o falecimento da Procuradora do Estado Thais Gaspar.

Profissional exemplar e dedicada, deixa um legado inestimável na Administração Pública de Mato Grosso do Sul."

