Morre aos 81 anos, Rejane Tavares Soares

Faleceu na tarde ontem (30), Rejane Tavares Soares aos 81 anos, a professora foi casada com o ex-seretário de Saúde do Estado, Milton Miranda Soares e cunhada do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda.

De acordo com a família, Rejane tinha um aneurisma que se rompeu no último dia 7 de julho, quando ela foi internada no Proncor, onde faleceu por volta das 18h30 de domingo.

Rejane era natural de Varginha em Minas Gerais, e estava em Campo Grande desde 1969. De acordo com o filho, Marcos Flávio, ela atuou como professora e foi diretora da Escola Municipal Nicolau Fragelli.

Viúva de Milton Miranda Soares, Rejane deixa três filhos, Marcos Flávio Tavares Soares, Rodrigo, Frederico e Cristiane e oito netos.

O velório será a partir das 9h e o sepultamento às 15:30 no cemitério Memorial Park.

