Morre cantor João Carreiro, aos 41 anos

O cantor e compositor mato-grossense João Sérgio Batista Corrêa Filho, conhecido pelo nome artístico de João Carreiro, morreu aos 41 anos, na noite desta quarta-feira (3). João Carreiro teve complicações durante uma cirurgia cardíaca, realizada nesta semana. A informação foi confirmada e divulgada por amigos nas redes sociais.

O cantor havia postado em seu Instagram que passaria por uma cirurgia para corrigir um prolapso na válvula mitral, anomalia cardíaca conhecida como sopro no coração. No entanto, Carreiro passou mal e não reagiu após as tentativas de reanimação.

Vale lembrar que ele ficou famoso em todo País com a música "O Bagulho é Louco, Mano", que acumula 18 milhões de visualizações no YouTube. Ele também fez dupla com Capataz, nome artístico de Hilton Cesar Serafim da Silva, de quem se separou há 10 anos, em 2014.

Ainda não há informações sobre o velório, nem sobre o sepultamento.

