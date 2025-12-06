MS fecha parceria com Google para usar IA na educação, saúde, segurança e agronegócio

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou um acordo de cooperação técnica com o Google Brasil com o objetivo de acelerar a transformação digital do Estado. O Memorando de Entendimento prevê a utilização de inteligência artificial, infraestrutura em nuvem e outras tecnologias em áreas estratégicas, como educação, saúde, segurança pública e agronegócio.

O anúncio foi feito durante reunião na sede do Google, em São Paulo, com participação do governador Eduardo Riedel, secretários estaduais e executivos da empresa. Sobre a iniciativa, Riedel destacou.

"Nossas ações dentro do Governo do Estado estão muito focadas na transformação digital, que na atualidade tem um papel fundamental para a efetividade da gestão estratégica sair do papel e ser executada, chegando à população. Por isso, a digitalização e modernização do Estado estão entre os nossos pilares de Governo".

Na educação, a parceria deve permitir a personalização de currículos, melhorar o desempenho dos alunos e aumentar a eficiência administrativa das escolas. No agronegócio, um dos setores mais importantes da economia sul-mato-grossense, a inteligência artificial será usada para otimizar a cadeia produtiva e aprimorar a previsão climática, transformando o Estado em campo de testes para soluções avançadas.

O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, ressaltou. "O Mato Grosso do Sul já é uma potência no agronegócio e a tecnologia pode ser uma aliada para o crescimento do Estado. Queremos apoiar o Governo do Estado a levar o impacto positivo da tecnologia para a população".

Além de educação e agronegócio, o acordo prevê o uso de soluções em nuvem e machine learning para modernizar a gestão pública, organizar dados, aumentar a transparência e possibilitar a integração futura de novas aplicações de inteligência artificial em serviços essenciais como saúde, segurança e finanças. Para o Governo do Estado, a parceria representa um passo decisivo rumo a uma administração mais moderna, eficiente e conectada às necessidades da população.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também