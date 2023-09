MS mostra inovação e tem a 1ª sex shop dentro de shopping no Brasil

Mato Grosso do Sul vem crescendo mais a cada dia e tomando as rédeas do pioneirismo em diversas áreas, e um dos grandes exemplos disso é a Labareda Boutique, que levou o nome do Estado, novamente, para a boca do povo ao se tornar a primeira sex shop a abrir as portas dentro de um shopping no Brasil.

Inaugurada em 23 de maio de 2022, a unidade do Shopping Campo Grande consolida a rede tipicamente sul-mato-grossense como a primeira sex shop a ter uma unidade dentro de um shopping center na história do país.

Para quem passa na frente da unidade, esse pioneirismo as vezes passa batido por muitos, mas é mais uma demonstração da criatividade e ousadia do sul-mato-grossense, que não tem medo de inovar.

Ao JD1 Notícias, o sócio-proprietário da Labareda, Ivan Reatte, explica que essa parceria com o Shopping Campo Grande surgiu de maneira mútua com a administração do local.

“Nós recentemente ganhamos prêmio do Fábio Porchat pelas nossas propagandas na pandemia, nós já ganhamos três prêmios nacionais como melhor propaganda no universo erótico do Brasil, justamente pela linguagem que a gente adota, e isso chegou até então para a alta administração do Shopping [Campo Grande]“, explica.

A administração do shopping, por sua vez, entrou em contato com a gestora nacional do estabelecimento e, após conhecer melhor a Labareda, fechou contrato com a boutique, firmando o acordo que levaria a essa inauguração inédita na história do país.

“Nós somos a única loja do shopping que você olha para dentro e não vê o interior da loja, por que nossa fachada é totalmente fechada e isso é proposital. Então temos em dois locais externos que menor de idade não é permitida a entrada, e isso é legislação”, explicou Ivan sobre alguns detalhes únicos da unidade presente no shopping.

O empresário destaca que, uma das filosofias adotadas para a unidade é a não exposição de produtos fálicos - qualquer tipo de produto que remeta ao órgão sexual masculino, já que pode ocorrer, e já ocorreu, de adolescentes, muitas vezes em tom de “brincadeira”, entrarem na loja, mesmo sendo proibidos pela lei.

“Eventualmente, e isso acontece às vezes, tem um engraçadinho de 16, 17 anos, que quer entrar na loja, aí quando isso acontece, a nossa consultora aborda e pede documento de identificação, e normalmente eles se retiram sem problema nenhum”, finalizou.

Ivan finaliza destacando que a recepção da loja está sendo incrívelmente positiva no shopping, com a administração do local até mesmo buscando a Labareda para firmar parcerias, como em palestrar sobre a importância da saúde e vida sexual.

