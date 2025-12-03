Nioaque avança para se tornar o primeiro destino de etnoturismo de MS

Com a entrega oficial do Plano de Visitação – Etnoturismo, entregues às comunidades indígenas de Nioaque, o projeto desenvolvido pelo Sebrae/MS em parceria com a Fundação de Turismo e apoio da Prefeitura, marca o encerramento de uma consultoria iniciada em janeiro de 2025 e construída junto a cinco comunidades

O plano consolida um modelo de turismo de base comunitária pensado e estruturado com participação direta das lideranças e famílias indígenas. Agora, o próximo passo é obter a anuência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), etapa indispensável para a abertura oficial do destino ao mercado turístico nacional e internacional.



A entrega do plano ocorreu no Centro Comunitário da Aldeia Brejão e foi marcada por uma programação que evidenciou a força cultural das comunidades. Houve apresentações da dança Sipu Terena, demonstrações de grafismos indígenas, mostra de artesanato e a entrega de certificados de cursos realizados nas aldeias, como condução em ecoturismo, fotografia, redes sociais, comunicação e Empretec – todos voltados à qualificação e autonomia da comunidade para atuar profissionalmente no turismo.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o momento representa um divisor de águas. “O turismo agora nasce do próprio povo, com valorização da cultura e protagonismo local. O plano estabelece bases concretas para o desenvolvimento sustentável e coloca essas aldeias no mapa do turismo de Mato Grosso do Sul”, destacou.

O subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários da SEC, Fernando Souza, reforçou que a iniciativa preenche uma lacuna histórica.



“Os territórios sempre tiveram potencial. Faltava uma estrutura que profissionalizasse a oferta e desse segurança às comunidades. Este plano representa um passo essencial para transformar social e economicamente essas aldeias”, afirmou.

Ainda no evento, foram entregues certificados de participação dos indígenas em capacitações de empreendedorismo promovidas pelo Sebrae/MS na comunidade, como o curso Empretec

Representando a Fundtur/MS, o indigenista Bolívar Porto ressaltou o caráter coletivo da construção: “A entrega marca o fechamento de uma etapa e, ao mesmo tempo, o início de um novo momento. Agora, cabe às comunidades darem vida ao que foi construído e seguirem avançando”, disse.

Mais de 300 pessoas participaram do processo ao longo dos 11 meses, seguindo os princípios da consulta livre, prévia e informada. O plano organiza ações em torno de segurança turística, governança, cultura, infraestrutura, operação de roteiros e empreendedorismo.

O cacique Ademir da Silva, da Aldeia Brejão, celebrou a oportunidade de compartilhar a própria história. “Nossa cultura sempre esteve aqui. Agora, poderemos mostrá-la ao mundo de forma organizada, com respeito e geração de renda. É um avanço para todas as aldeias envolvidas”, afirmou.

