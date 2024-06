Nova lei obriga bancos e financeiras em MS a informarem sobre serviços gratuitos

A partir desta segunda-feira (10), as instituições financeiras bancárias e as demais entidades autorizadas em Mato Grosso do Sul (MS) deverão informar, no momento em que um consumidor abrir uma conta, sobre a existência de serviços gratuitos.

Essa é uma obrigação estabelecida pela Lei Nº 6.257, de 7 de junho de 2024, sancionada pelo governador Eduardo Riedel. A legislação foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMs).

Os serviços gratuitos são aqueles definidos no rol de prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, estabelecido na Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central do Brasil, com as devidas atualizações.

Caso as instituições financeiras bancárias e as demais entidades autorizadas em MS omitam ou não comuniquem adequadamente sobre o pacote básico gratuito, especialmente no que se refere às tarifas bancárias, estarão violando os direitos do consumidor.

