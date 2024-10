Novembro terá bandeira tarifária amarela, anuncia Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (25) que, em razão da melhora das condições de geração de energia no país, a bandeira tarifária para o mês de novembro será amarela.

Segundo a Aneel, a nova bandeira entra em vigor após o aumento do volume de chuvas e a consequente redução do preço para gerar energia.

Em outubro, a bandeira vigente foi a vermelha patamar 2, grau mais elevado das bandeiras e que entra em vigor quando há menos água nos reservatórios das hidrelétricas, gerando um acréscimo de R$ 7,87 na conta.

Com isso, a cobrança ‘extra’ na conta de energia passa dos R$ 7,877, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos cobrados na bandeira vermelha, patamar 2, para R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

“Apesar da melhora das condições de geração da energia no país, as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termelétrica complementar para atender os consumidores”, informou a Aneel.

