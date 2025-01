Obama e Jennifer Aniston? Rumores de romance são desmentidos

Nos últimos dias, rumores sobre um possível relacionamento entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a atriz Jennifer Aniston movimentaram a mídia internacional.

A especulação surgiu após a ausência de Michelle Obama em eventos importantes, como o funeral de Jimmy Carter, gerando questionamentos sobre o estado do casamento presidencial.

A jornalista Jessica Reed Kraus, em sua coluna no Substack, afirmou ter recebido mensagens anônimas sugerindo um envolvimento entre Obama e Aniston. De acordo com essas alegações, o ex-presidente e a atriz teriam sido apresentados por amigos em comum, e o suposto relacionamento seria conhecido por pessoas próximas à atriz.

Jennifer Aniston, no entanto, foi categórica ao negar as insinuações durante uma entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live". "Isso é absolutamente mentira. Eu o encontrei apenas uma vez", declarou a atriz, que ainda destacou sua relação de amizade mais próxima com Michelle.

Michelle, por sua vez, usou as redes sociais para celebrar os 32 anos de casamento com Obama. Em uma postagem, ela destacou o companheirismo e o amor que os unem. "Obrigada por sempre me apoiar, estar ao meu lado e encontrar maneiras de me fazer sorrir. Eu te amo, Barack Obama", escreveu.

A declaração foi amplamente interpretada como uma resposta direta aos rumores.

Apesar da atenção gerada pela mídia, tanto Jennifer Aniston quanto o casal Obama desmentiram os boatos.

