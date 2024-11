Operação Pantanal: Focos de calor foram reduzidos na Serra do Amolar

Com áreas sendo monitoradas em todo o estado, o Corpo de Bombeiros Militar mantém mais de 1.6 mil homens divididos nas ações de combate às chamas e prevenção no Pantanal

Nos últimos dias, as precipitações de chuvas contribuem positivamente para a diminuição das ações de combate. As chuvas também acarretaram o aumento da umidade relativa do ar e na diminuição das temperaturas, favorecendo o trabalho das guarnições empenhadas.

Estão sob monitoramento o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN), onde alguns focos de calor continuam sendo acompanhados de maneira efetiva, através de comunicação constante com moradores da região.



No Paiaguás, a região permanece sob vigilância da Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI), especialmente na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santa Cecília II e nas proximidades do rio Taquari.



Houve precipitações em algumas regiões do paiaguás, onde são mantidas equipes em prontidão fazendo monitoramento constante da área e preparadas para uma possível resposta, caso seja necessário.

Na Serra do Amolar, os focos de calor registrados na segunda-feira (11/11), foram reduzidos. O monitoramento na região continua sendo feito por guarnições compostas por militares do CBMMS, que permanecem de prontidão na Base Avançada do Amolar e Redário.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também