Padre da Capital é afastado após sermão contra petistas e ministro do STF

A Arquidiocese de Campo Grande precisou se posicionar mais uma vez. Agora para determinar o afastamento do padre Alcione Leal, após pregações contra eleitores do PT (Partido dos Trabalhadores) e o ministro do stf (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, durante uma missa em Campo Grande.

De acordo com a Arquidiocese, diversos fiéis procuraram a instituição após a missa, que ocorreu no fim de semana, em que o padre ministrou. Segundo os fiéis, o sacerdote teria dito que “católico que vota no PT é comunista e vai para o inferno”.

Por meio de nota, a Arquidiocese pontuou que em “consonância com decisão anterior do Conselho Presbiteral, Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo Metropolitano, determinou o afastamento do Pe. Alcione Leal do exercício público do ministério presbiteral na Arquidiocese de Campo Grande”.

Conforme ainda a nota, o padre Alcione era membro da Sociedade Joseleitos de Cristo, da qual foi desligado. A atuação do padre já vinha sendo acompanhada devido a outras situações, que não foram destacadas, e o afastamento se deve também por questões pastorais.

Confira a nota da Arquidiocese de Campo Grande na íntegra

"Em consonância com decisão anterior do Conselho Presbiteral, Dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo Metropolitano, determinou o afastamento do Pe. Alcione Leal do exercício público do ministério presbiteral na Arquidiocese de Campo Grande.

Pe. Alcione era membro da Sociedade Joseleitos de Cristo, da qual foi desligado. É incardinado na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, residindo em Campo Grande há bem mais de 15 anos sem função canônica específica.

Que o nosso Bom Deus abençoe o povo que a Ele pertence".

