Pantanal: Fogo que veio da Bolívia e chegou na Serra do Amolar foi reduzido

As ações no Pantanal chegaram ao 26° dia, com mais de 400 agentes os focos de incêndio são combatidos diariamente. Na terça-feira (6) o dia encerrou com seis locais com registro de fogo.

O incêndio que adentrou Mato Grosso do Sul pela divisa com a Bolívia e se expandiu para a Serra do Amolar, foi significativamente reduzido e as equipes mantêm o resfriamento e monitoramento da região.

As equipes mantêm os trabalhos no local monitorando a situação e resfriando a região para garantir que o fogo não reacenda.

Duas áreas estão sob monitoramento uma próxima ao Porto da Manga e outra na Área de Adestramento do Rabicho que tem área em processo de rescaldo.

Já as regiões onde são feitas ações de combate as chamas in loco são na Nhecolândia, nas proximidades da Fazenda Tupaceretã, onde atua uma equipe composta por militares de Mato Grosso do Sul, do Paraná e da Força Nacional de Segurança,

Outros locais são no Parque Estadual do Rio Negro e nas áreas ribeirinhas, a região próximo à Fazenda Caiman, em Aquidauana. Na área de Albuquerque, logo abaixo do Porto da Manga, na região de Rio Verde, próximo à Fazenda Rio Negro e em direção a Coxim, na área de Albuquerque, logo abaixo do Porto da Manga.

Um novo foco de incêndio foi identificado pelo satélite próximo a Miranda e uma equipe foi enviada para controlar a situação das chamas que chegaram a margem da BR-262.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também