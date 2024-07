Participante de Casamento às Cegas Brasil relata abuso sexual

Hoje (10), a Netflix disponibilizou o episódio de “Reencontro” da quarta temporada do reality “Casamento às Cegas”. No episódio gravado meses depois do fim do programa, a participante Ingrid Santa Rita afirmou que foi abusada sexualmente por Leandro, com quem se casou no programa.

No reality, os dois se conheceram nas cabines, como os outros casais, e no último episódio da temporada, ambos disseram “sim” no altar. Porém, no reencontro, Ingrid disse ter sido abusada sexualmente por Leandro após o fim do programa.

"Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia pra baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama", relatou a participante.

Ela afirmou que o abuso foi uma forma de manter o casamento. Segundo a participante, Leandro sofria de disfunção erétil e achou que isso resolveria a relação: "Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você.”

Após o relato de Ingrid, Leandro teve a palavra e explicou o seu lado, dizendo que a relação do casal sempre foi amistosa. A participante ficou emocionada, e o ex-casal teve que se retirar do episódio.

4º temporada de Casamento às Cegas

Os participantes, 10 homens e 10 mulheres, foram separados, e começaram a frequentar cabines afim de ficarem noivos apenas pela “conexão”, sem ao menos terem se vistos.

Cinco casais noivaram – Ingrid e Leandro; Alexandre e Renata; Ariella e Evandro; Marília e Patrick; Leonardo e Vanessa - um deles decidiu abandonar o reality antes mesmo do dia dos casamentos (Ariella e Evandro).

Os outros quatro casais chegaram ao altar e somente Marília e Patrick disseram "não". No reencontro, Ingrid e Leandro revelaram o divórcio, Renata e Alexandre estão em um “casamento aberto”, e somente Vanessa e Leonardo seguem casados.

