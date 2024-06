Passageira fica presa por duas horas na catraca de ônibus

Uma passageira, identificada como Regina Santos de Oliveira Gonçalves, de 48 anos, ficou presa por cerca de 2 horas na roleta do ônibus em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. A mulher sentiu dores abdominais e teve as pernas inchadas enquanto esperava por uma equipe de atendimento da Salineira, empresa responsável pelo transporte público na região.

Ao g1, Helionai Gonçalves, filha de Regina, relatou que a mãe estava próxima a um hospital no bairro Jardim Esperança e iria para o bairro onde mora, no Porto do Carro, quando aconteceu o incidente. Helionai diz ainda que o socorro demorou a chegar.

"Quando tiraram minha mãe, ela já não estava conseguindo andar. As pernas estavam inchadas, cheia de dor, e o abdômen também doía. Por fim, estava apertando muito a barriga dela, e já estava com falta de ar", conta Helionai.

Segundo Helionai, a mãe disse ainda que o motorista afirmou não poder abrir a porta traseira por ordens da empresa.

A empresa se manifestou por meio de nota e disse que lamenta o ocorrido. Esclarece que todos os motoristas são treinados e orientados a permitir o embarque pela porta traseira, desde que haja uma impossibilidade de embarque habitual comunicada pelo cliente.

"A empresa informa que foi oferecido todo o suporte necessário para a cliente durante a dinâmica da ocorrência. Entretanto, a passageira não aceitou o encaminhamento ao hospital mais próximo. A Salineira reforça que repudia qualquer forma de constrangimento ou preconceito", afirma a nota.

