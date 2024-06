Planetas e a Lua se alinham no céu neste sábado; saiba como ver

Entusiastas da astronomia poderão ver, antes do amanhecer deste sábado (29), Saturno, Marte e Júpiter e a Lua se alinhando no céu, em um fenômeno astronômico chamado de conjunção, visível a olho nu de todo o Brasil.

Uma conjunção, conhecida também como alinhamento planetário, acontece quando dois ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu, e é causado por uma ilusão de ótica, que faz com que os astros pareçam estar em uma linha reta, devido à posição e inclinação dos planetas em suas órbitas em certo momento.

Caso o clima coopere, será possível ver o fenômeno, a olho nu, pouco antes do amanhecer deste sábado. Em Campo Grande, o evento deve ser visível, assim como em todo o restante do Brasil.

Não é necessária nenhuma ferramenta para visualizar o fenômeno, que será visível a olho nu, mas o uso de binóculos, com aumento de 7x a 10x, permitirá que cada um dos astros seja observado individualmente ao amanhecer.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também