Polícia investiga suposta ameaça de ex-BBB Davi contra dançarina

A Polícia Civil do Amazonas investiga uma suposta ameaça feita por Davi Brito, vencedor do BBB 24, contra Tamires de Assis, influenciadora e musa do Boi Garantido.

A dançarina solicitou uma medida protetiva alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças por parte de Davi. Segundo a Polícia Civil, o Poder Judiciário acolheu o pedido de Tamires e concedeu as medidas de proteção solicitadas.

Nas redes sociais, o ex-BBB negou as acusações de que teria ameaçado Tamires com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo, além de proferir xingamentos.

Davi Brito, e Tamires Assis deixaram de se seguir nas redes sociais após o campeão do BBB 24 cancelar de última hora os planos de uma viagem com a influenciadora.

“Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir pra Salvador. Vou ter que retornar pra Manaus por uma decisão que Davi teve. Eu estava entrando no avião no momento que ele me mandou uma foto do termômetro, [dizendo que estava] com febre e passando muito mal”, explicou Tamires.A jovem já estava no avião para Salvador quando recebeu a mensagem do baiano em 17 de julho.

