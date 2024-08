População brasileira vai parar de crescer em 2041, aponta IBGE

A população brasileira deverá crescer até 2041 e, no ano seguinte, começará a reduzir, é o que diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa foi divulgada na manhã desta quinta-feira (22).

O instituto estima que a tendência de crescimento será revertida a partir de 2041, quando a população brasileira atingirá a marca de 220.425.299 habitantes. A partir de então, a tendência é de queda.

Os dados foram disponibilizados na publicação Projeções da População: Brasil e Unidades da Federação: Estimativas e Projeções: Revisão 2024, que incorpora dados das populações do Censo Demográfico 2022, além de outras atualizações.

A análise indica ainda que a população brasileira deve chegar a cerca de 199 milhões de pessoas em 2070. Vale lembrar que o Censo de 2022 apontou que o Brasil tinha 203,1 milhões de habitantes.

O IBGE ainda apresenta o “ano de inflexão” do crescimento populacional de cada unidade da Federação. Em Santa Catarina e Roraima, isso deve ocorrer mais tarde, em 2064. Já no Rio Grande do Sul e Alagoas, a projeção é para 2027. Enquanto o Mato Grosso do Sul tem expectativa para 2053.

Veja a lista:

Santa Catarina: 2064

Roraima: 2064

Goiás: 2056

Amazonas: 2054

Mato Grosso do Sul: 2053

Tocantins: 2049

Pará: 2048

Espírito Santo: 2047

Amapá: 2046

Paraná: 2045

Paraíba: 2045

Distrito Federal: 2043

Ceará: 2043

Acre: 2043

Sergipe: 2042

Rondônia: 2041

Rio Grande do Norte: 2039

Pernambuco: 2039

Minas Gerais: 2039

São Paulo: 2037

Piauí: 2037

Bahia: 2035

Maranhão: 2034

Rio de Janeiro: 2028

Rio Grande do Sul: 2027

Alagoas: 2027

