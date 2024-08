Sete cursos de capacitação gratuitos estão com inscrições abertas na Capital

Os cursos disponibilizados pela Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) são destinados a pessoas a partir de 16 anos, oferecendo oportunidade de qualificação profissional em diversas áreas.

A capacitação é gratuita com início na próxima semana. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.site.builderall.net/ , as vagas são limitadas. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3314-3577.

Os cursos oferecidos incluem dicção e oratória; manicure e pedicure; higiene e manipulação de alimentos; design de sobrancelhas; extensão de cílios - fio a fio; técnica de vendas e inteligência artificial.



Serviço

Dicção e oratória

Data: 27 a 30 de agosto

Horária: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Manicure e pedicure

Data: 27 a 30 de agosto

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv



Higiene e manipulação de alimentos

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv

Design de sobrancelha

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua Euclides da cunha, 1216 – Unicesumar

Extensão de cílios – fio a fio

Data: 28 a 30 de agosto

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Rua Euclides da cunha, 1216 – Unicesumar

Técnicas de vendas

Data: 27,29 e 30 de agosto

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Inteligência artificial

Data: 27 a 30 de agosto

Horário: 18h30 às 21h30

Local Sejuv



