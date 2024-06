Prefeitura abre processo seletivo para profissionais da Educação Física

Através da Fundação Municipal de Esportes (Fundesporte), a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (17), o período de inscrições do processo seletivo simplificado para seleção de agente social de esporte e lazer, com vistas à formação de Cadastro de Reserva (CR) do Processo n. 110240/2023-54

O profissionais irão integrar o quadro de pessoal temporário da Fundação Municipal de Esportes, desempenhando funções específicas de esporte e lazer no âmbito do Programa “Movimenta Campo Grande”.

Os agentes sociais de esporte e lazer irão atuar na modalidade de Balé, Ritbox, Ginástica Rítmica e Zumba. A carga horária é de 20h semanais e remuneração de R$ 2.400. Para todas as modalidades os profissionais devem ter graduação plena em Educação Física/Bacharel, com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), e experiência em projetos esportivos ou de lazer na área pretendida.

As inscrições serão realizadas no período de 19 a 21 de junho de 2024, presencialmente, no horário das 8h às 10h30min e das 13h30min. às 16h30min, na Sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Paulo Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé.

O modelo da ficha de inscrição está disponível no endereço: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e, também, disponível na Fundação Municipal de Esportes do Município de Campo Grande.

Edital n. 03/2024-08 foi publicado nesta segunda-feira (17), no Diário Oficial a partir da página 31.

