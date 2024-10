PRF está proibida de fazer bloqueios durante as eleições, diz ministro

Durante entrevista ao programa ‘Bom Dia, Ministro’, o titular da pasta da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski, afirmou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está proibida de fazer bloqueios em estradas durante as eleições deste domingo (6).

Segundo o ministro, a instituição deverá atuar para facilitar a movimentação dos eleitores, conforme termo de colaboração firmado entre a Pasta e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso haja a necessidade de bloqueio devido algum incidente, a PRF deverá organizar caminhos alternativos.

"A Polícia Rodoviária Federal está proibida de fazer qualquer bloqueio em estradas", afirmou o ministro.

Lewandowski ainda apontou que a corporação também está orientada a reprimir crimes eleitorais, com o juiz local ganhando autoridade federal para agir em casos desse tipo. "Temos todo um aparato montado, de prontidão para intervir localmente, se necessário, a pedido do juiz eleitoral local", explicou.

