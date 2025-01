Primeira Mega-sena do ano sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado

Após uma bolada de R$ 635 milhões sorteada na Mega da Virada, a Mega-Sena voltou e sorteia, neste sábado (4), o primeiro concurso de 2025, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio do concurso 2.811 acontece a partir das 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa noYouTube e noFacebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 18h, no horário de MS, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal da Loterias Caixa. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também