Procon de SP pede informações para Azul e controladora da Gol sobre possível fusão

O Procon de São Paulo fez uma série de pedidos de informações sobre a possível fusão entre o grupo controlador da Gol, o grupo Abra, com a Azul, e como as duas empresas comunicarão seus clientes sobre o andamento da negociação.

“Grandes negócios como a fusão de companhias aéreas sempre geram impactos nos consumidores, a começar pela estrutura em aeroportos, sistemas de gestão de venda de bilhetes, atendimento, opções de voos, entre outras questões”, disse o Procon-SP sobre seus pedidos.

Apesar do Procon de SP detalhar que o processo ainda é preliminar e deve ser efetivado apenas em 2026, o órgão avalia que o detalhamento das informações é necessário devido a muitos clientes comprarem viagens de forma antecipada.

Com a fusão, algumas rotas oferecidas pela Azul e Gol podem ser unificadas, alteradas ou até mesmo extintas, o que causaria dúvidas nos clientes, o que classifica mais um motivo para que tais informações sejam prestadas.

Também devem ser convidados representantes das companhias para que apresentem planos de atendimento aos clientes durante as futuras discussões sobre a fusão.

