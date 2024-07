IFMS capta R$ 755 mil para extensão tecnológica

Sarah Chaves, com informações do IFMS atualizado em 10/07/2024 às 11h24

A Chamada 12/2023 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), voltada a agricultores familiares, povos originários e comunidades tradicionais arpovou dez projetos de extensão tecnológica submetidos por docentes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Ao todo, foram selecionados 91 projetos, submetidos por pesquisadores vinculados a instituições como Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), entre outras.

O fomento total a ser destinado aos projetos do Instituto Federal soma R$ 755, 8 mil.

Na avaliação do pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMS, Edvânio Chagas, cada projeto aprovado representa uma oportunidade de transformar conhecimento em soluções práticas que beneficiem diretamente os públicos-alvo da chamada. O gestor destaca a importância da captação de fomento externo para que a instituição cumpra com sua missão.

“A captação de recursos externos é essencial para o avanço da ciência e tecnologia, pois as permite a realização de projetos inovadores, e ainda fortalece a infraestrutura de pesquisa, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional para nossos pesquisadores e estudantes, e gerando impactos positivos na comunidade e na sociedade como um todo”.

Duas propostas aprovadas na Chamada 12/2023 Fundect são desdobramentos do projeto de piscicultura desenvolvido pelos professores do Campus Coxim Odair Diemmer e Mario Ney Rodrigues Salvador com comunidades de Miranda, Ponta Porã e Nova Andradina. A tecnologia inédita de criação de pescado em cativeiro foi, inclusive, tema do primeiro episódio de 2024 do 'IFMS Comunica na Comunidade', conteúdo audiovisual da instituição publicado no Canal do YouTube. Confira o episódio!

