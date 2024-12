Reconduzido, procurador-geral de Contas toma posse

A posse do procurador-geral do Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul (MPC-MS), João Antônio de Oliveira Martins Júnior, reconduzido ao cargo para o biênio 2025/2026, contou com a participação do chefe de gabinete do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Alexandre Brandes, representando o presidente Jerson Domingos.



A cerimônia foi realizada na sede do TCE-MS e conduzida pelo vice-governador Barbosinha, que, representando governador Eduardo Riedel, deu posse ao procurador.



Em seu discurso, Barbosinha destacou a relevância do trabalho desempenhado pelo procurador-geral. “Hoje, Dr. João está sendo coroado com mais um mandato à frente do Ministério Público de Contas. Uma função extremamente importante para, ao lado dos conselheiros, cumprir a missão institucional de orientar, guiar e garantir que os recursos públicos sejam bem aplicados.”



Alexandre Brandes ressaltou o papel fundamental do MPC-MS como parceiro do Tribunal de Contas na fiscalização das contas públicas. “A recondução do Dr. João Antônio é o reconhecimento de sua competência e dedicação na condução do Ministério Público de Contas, uma instituição que desempenha papel essencial para a boa gestão pública.”



Ao reassumir o cargo, o procurador-geral João Antônio de Oliveira Martins Júnior expressou sua gratidão pela oportunidade de continuar liderando o MPC-MS. “Aos 70 anos, este momento é especialmente significativo, pois representa o reconhecimento de todo o nosso trabalho. Seguiremos firmes em nossa luta constante e efetiva, uma vez que o Ministério Público, como fiscal da lei e guardião de sua aplicação, jamais pode abdicar de seu compromisso com a justiça e com a defesa do direito frente às entidades sob sua fiscalização.”

