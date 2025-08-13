Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Reestruturação do SENAI em MS pode levar ao fechamento da unidade de Corumbá

A Fiems também decidiu cancelar a inauguração da praça poliesportiva e a edição do Ação Cidadania, que estava prevista para acontecer na cidade

13 agosto 2025 - 10h12Sarah Chaves

A Fiems apresentou, nesta terça-feira (12/8), o projeto de reestruturação do SENAI, que prevê a reorganização das unidades da instituição no Estado. O objetivo é concentrar recursos em unidades que apresentem melhor desempenho, visando otimizar a capacitação profissional e atender com mais eficiência as necessidades do mercado.

Como parte dessa reestruturação, a unidade do SENAI em Corumbá pode ser fechada. A unidade, que possui capacidade para atender até 2 mil alunos, atualmente conta com apenas 860 matriculados. Essa baixa demanda por cursos de qualificação profissional motivou a decisão de reavaliar a continuidade das atividades em Corumbá.

Esse cenário é especialmente relevante diante da realidade de Mato Grosso do Sul, que vive um momento de pleno emprego com a chegada de novos investimentos industriais ao Estado, mas enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. 

Além do possível fechamento da unidade, a Fiems também decidiu cancelar a edição do Ação Cidadania, que estava prevista para acontecer em Corumbá no dia 13 de setembro, bem como a inauguração da praça poliesportiva entre os prédios do Sesi e do SENAI. Um anúncio oficial sobre esses cancelamentos será feito nos próximos dias.

Até o momento, as atividades do Sesi em Corumbá não sofrerão alterações, mas a Fiems segue avaliando a melhor forma de realinhar suas ações para atender às necessidades do setor produtivo do Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Foto: SAD
Geral
Inscrições para o concurso da Polícia Civil terminam amanhã (14)
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles
Geral
Você viu? Tutora procura gata perdida no bairro Los Angeles
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/8/2024
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/8/2024
Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone
Geral
Noah Centineo viverá Rambo em prequela da franquia de Sylvester Stallone
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
Justiça
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Edição da Marcha para Jesus 2023
Geral
Com maior adesão das igrejas, Marcha para Jesus 2026 deve atrair 30 mil pessoas

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas