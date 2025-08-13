Reestruturação do SENAI em MS pode levar ao fechamento da unidade de Corumbá

A Fiems apresentou, nesta terça-feira (12/8), o projeto de reestruturação do SENAI, que prevê a reorganização das unidades da instituição no Estado. O objetivo é concentrar recursos em unidades que apresentem melhor desempenho, visando otimizar a capacitação profissional e atender com mais eficiência as necessidades do mercado.

Como parte dessa reestruturação, a unidade do SENAI em Corumbá pode ser fechada. A unidade, que possui capacidade para atender até 2 mil alunos, atualmente conta com apenas 860 matriculados. Essa baixa demanda por cursos de qualificação profissional motivou a decisão de reavaliar a continuidade das atividades em Corumbá.

Esse cenário é especialmente relevante diante da realidade de Mato Grosso do Sul, que vive um momento de pleno emprego com a chegada de novos investimentos industriais ao Estado, mas enfrenta dificuldades para encontrar mão de obra qualificada.

Além do possível fechamento da unidade, a Fiems também decidiu cancelar a edição do Ação Cidadania, que estava prevista para acontecer em Corumbá no dia 13 de setembro, bem como a inauguração da praça poliesportiva entre os prédios do Sesi e do SENAI. Um anúncio oficial sobre esses cancelamentos será feito nos próximos dias.

Até o momento, as atividades do Sesi em Corumbá não sofrerão alterações, mas a Fiems segue avaliando a melhor forma de realinhar suas ações para atender às necessidades do setor produtivo do Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também