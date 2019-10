Reinaldo debate melhorias à população com a Defensoria Pública

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu o defensor público-geral do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva, na terça-feira (22), para discutir assuntos institucionais da Defensoria Pública, dentre eles, a construção de uma sede própria para unificar o atendimento à população em Campo Grande.

O encontro aconteceu na Governadoria e também teve a participação da primeira subdefensora pública-geral, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, da segunda subdefensora pública-geral, Valdirene Gaetani Faria, e do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Na reunião, os membros da Administração Superior da Defensoria Pública reforçaram os benefícios que a população terá com um espaço unificado.

“Hoje realizamos atendimentos em cinco prédios e é muito comum as pessoas confundirem os locais de atendimento, situação que prejudica muito a vida dos nossos assistidos quando pensamos em deslocamento, dispêndio de passagem de ônibus e ausência no seu trabalho”, afirmou o defensor-geral.

Fábio destacou a acessibilidade desses locais. “Os imóveis locados, a despeito das adaptações que recebem, não foram planejados para funcionar como Defensoria Pública, o que prejudica o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”, disse.

Além disso, foi pontuada a economia que será realizada pela instituição ao ter todas as defensorias em um único endereço, sem a despesa com aluguel de prédios, realidade que a Defensoria Pública da Capital vive há anos.

