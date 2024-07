Renato Câmara lamenta a morte de ex-secretário de obras de Ivinhema

O deputado estadual e ex-prefeito de Ivinhema, Renato Câmara (MDB-MS), lamentou a morte de Osmir Felippe, ex-secretário de obras do município que foi encontrado morto na noite de sexta-feira (12), com marcas de tiros, em um sítio na região de Angélica.

Osmir foi encontrado morto, na manhã de ontem, em um sítio na região de Angélica, com duas marcas de tiros na cabeça e no tórax. A Delegacia de Polícia Civil investigará o caso.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Osmir Felippe. Ex-secretário da Prefeitura Municipal de Ivinhema durante minha gestão como prefeito e correligionário do MDB. Um homem de fibra, cuja amizade e compromisso com o trabalho sempre nos encheram de orgulho”, lamentou Câmara.

Em seu perfil oficial no Instagram, o agora deputado lamentou a morte e relembrou a jornada de Osmir ao seu lado na prefeitura ivinhemense, destacando o desempenho das funções “com maestria”.

“Sua contribuição foi fundamental para o progresso de nossa cidade, e ele será lembrado por seu profissionalismo e seu espírito colaborativo”, diz trecho da publicação.

Confira a nota completa:

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Osmir Felippe. Ex-secretário da Prefeitura Municipal de Ivinhema durante minha gestão como prefeito e correligionário do MDB. Um homem de fibra, cuja amizade e compromisso com o trabalho sempre nos encheram de orgulho.

Durante seu tempo como secretário, Osmir desempenhou suas funções com maestria, demonstrando uma ética de trabalho exemplar e uma dedicação incansável ao bem-estar da nossa comunidade. Sua contribuição foi fundamental para o progresso de nossa cidade, e ele será lembrado por seu profissionalismo e seu espírito colaborativo.

Mais do que um colega, Osmir era um amigo leal e confiável, sempre disposto a ajudar e a fazer a diferença. Sua presença iluminava o ambiente de trabalho e sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Seu legado é um testemunho de sua dedicação e integridade, e ele deixará muitas saudades. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família neste momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos e dê forças para superar esta perda irreparável.

