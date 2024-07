Ex-secretário de obras de Ivinhema é encontrado morto com marcas de tiro

Foi encontrado morto na noite dessa sexta-feira (12), em um sítio na região de Angélica, Osmir Felippi, de 68 anos, ex-secretário de obras da cidade de Ivinhema.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal da Nova, o corpo de Osmar estava com duas marcas de tiros quando foi encontrado por familiares na propriedade rural na noite de ontem.

No local, os policiais junto com a Polícia Científica, constataram a morte e confirmaram as duas marcas de tiro, na cabeça e no tórax.

Após exames periciais, o corpo foi liberado para exame de necrópsia no IML (Instituto Médico Legal) e o caso registrado na Delegacia de Polícia Civil, que vai apurar o fato.

Osmir Felippi, foi ex-secretário de obras na gestão do ex-prefeito e hoje deputado estadual Renato Câmara.

