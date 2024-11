Retrospectiva 2024: O ano que "passou" no JD1

Para fazer um balanço das ações realizadas neste ano de 2024 em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, o JD1 recebe autoridades e personalidades através do quadro “Retrospetiva”, que já tem seus primeiros nomes confirmados.

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e o mais novo presidente da Águas Guariroba, que começou sua gestão neste ano, Gabriel Buim, são os primeiros confirmados já para a próxima semana.

Outros dois nomes também confirmados, mas ainda sem data, são o governador Eduardo Riedel (PSDB) e a senadora Tereza Cristina (PP).

Todas as entrevistas serão anunciadas e ficarão disponíveis nas nossas redes sociais, através do Instagram e Youtube do JD1 Notícias.



