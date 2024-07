Riedel participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar em Brasília

Acontece nesta quarta-feira (3), no Palácio do Planalto em Brasília, a cerimônia de Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, evento que começa às 11h (horário local), e segue ao longo do dia com a presença do presidente Lula.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel irá participar do evento. Em março em reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro e representantes do agronegócio de MS, Riedel falou da busca por uma solução para prudutores afetados por eventos climáticos.

Através do novo Plano Safra, o Governo Federal dará ainda mais incentivos às agricultoras e aos agricultores familiares que querem produzir alimentos imprescindíveis no prato da população brasileira.

Cerca de 10 linhas de financiamento de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) tiveram redução de taxas. O valor para o Pronaf será de R$ 76 bilhões), 43,3% maior do que anunciado na safra 2022/2023. Ao todo, serão R$ 85,7 bilhões em ações do Governo Federal para a agricultura familiar, crescimento de 10%.

Agora, com o volume ainda maior de recursos equalizados (R$ 45,4 bilhões), o objetivo é ampliar o número de agricultores familiares beneficiados e incentivar a produção sustentável de alimentos saudáveis.

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/25 também é mais agroecológico, para reforçar as ações, o Governo Federal também lança a iniciativa do Campo à Mesa, um edital de R$ 35 milhões voltado a fomentar iniciativas que promovam a transição agroecológica.

Outro destaque será o lançamento do edital do programa Ecoforte. A Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), firmaram um Acordo de Cooperação Técnica com o BNDES e a Fundação Banco do Brasil no valor inédito de R$ 100 milhões para o edital do Programa Ecoforte. São recursos que irão beneficiar 40 redes e 30 mil agricultores familiares.

Com taxas que variam de 0,5% a 6%, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 tem juros ainda menores. Dez linhas de financiamento tiveram redução, duas de custeio e oito de investimento:

Pronaf Custeio - produtos da sociobiodiversidade (como babaçu, jambu, castanha do Brasil e licuri): de 3% para 2%.

Pronaf Custeio - produção de alimentos como feijão, arroz, mandioca, leite frutas e verduras: de 4% para 3%.

Pronaf Floresta (Investimento): de 4% para 3%.

Pronaf Semiárido (Investimento): de 4% para 3%.

Pronaf Mulher (Investimento) - para as agricultoras com renda familiar bruta anual de até R$ 100 mil: de 4% para 3%.

Pronaf Jovem (Investimento): de 4% para 3%.

Pronaf Agroecologia (Investimento): de 4% para 3%.

Pronaf Bioeconomia (Investimento) de 4% para 3%.

Pronaf Produtivo Orientado (Investimento): de 4% para 3%.

E no âmbito do Pronaf Mais Alimentos (Investimento): Redução de 5% para 2,5% para compra de máquinas de pequeno porte.

