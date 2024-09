Riedel destaca que Polícia Militar de MS é "a melhor do Brasil", durante formação

Mais 479 novos soldados da Polícia Militar do último concurso público formaram na manhã desta quarta-feira (18), em evento no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar .

Durante sua fala, para prestar homenagem a formação da 37ª turma, que leva seu nome, o governador Eduardo Riedel, destacou o trabalho dos policiais para manter a ordem e elogiou a instituição do Mato Grosso do Sul. “Terminaram essa formação de 9 meses para saírem da condição de civil e se tornarem policiais militares no estado que tem a honra de ter sim, a melhor Polícia Militar do Brasil. Nós temos uma missão nobre, que é garantir a sociedade sul-mato-grossense que todo esse processo de desenvolvimento continue em paz”.



Já o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira (Sejusp), destacou que a maior turma formada de uma única vez na Polícia Militar despendeu um investimento de R$ 2.567 milhões. “Não poderiam ter escolhido nome de turma melhor, porque eu vi desde a formação o padrão de excelência da turma. Vocês são a melhor Polícia Militar do Brasil”.



Secretário também lembrou do programa 'MS Mais Seguro', que proporcionou a renovação da corporação “Pelo programa resgatou-se promoções, retomou-se as capacitações e se adquiriu não só o que tem de melhor na indústria nacional para Segurança, mas o que há de melhor no mundo’.



A formatura militar ocorreu na modalidade tradicional, com guarda de honra e desfile da tropa.

