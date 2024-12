Rodoviária da Capital estima movimento de 13 mil pessoas no 'feriadão' de Natal

Com previsão de movimento de mais de 48 mil pessoas no Terminal Rodoviário de Campo Grande neste feriadão do Natal, a administração da rodoviária da Capital preparou uma operação especial para lidar com o fluxo.

Segundo a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande, entre sexta-feira (20), sábado (21) e domingo (22), a rodoviária deve ver mais de 13 mil pessoas embarcando para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Corumbá, Cuiabá e Dourados, que foram os destinos mais procurados.

Já durante o feriado prologado, até dia 26 de dezembro, a previsão é de mais de 48 mil passageiros deixando e chegando na Capital pelo terminal rodoviário.

Para atender o aumento na demanda, a administração do terminal disponibilizou 46 ônibus extras, com a possibilidade de mais veículos serem disponibilizados.

Para garantir uma viagem sem complicações, a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande disponibilizou algumas recomendações aos passageiros. Confira:

Atenção com os documentos: Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto;

Embarque de crianças e adolescentes: Para viajar desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse: www.tjms.jus.br, em Serviços / Autorização de Viagem;

Limite de bagagem: São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

Chegue com antecedência: É importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, uma hora antes do horário marcado na passagem;

Remarcação de passagens: A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também