Secretários articulam orçamento de 2025

Para alinhar a gestão do Orçamento do Estado para 2025, o secretário de Governo, Rodrigo Perez Ramos, se reuniu com o secretário de Fazenda, Flávio César Oliveira, e com o secretário de Gestão Estratégica, Thaner Nogueira, visando assegurar a melhor aplicação dos recursos.

“O planejamento antecipa problemas, enxuga despesas e norteia o orçamento para que a gestão cumpra o plano de governo com eficiência na execução”, destacou Rodrigo Perez.

Já Thaner Nogueira informou que, com as baixas expectativas de crescimento nacional e a inflação na casa de 4,5%, o Governo do Estado tem adotado uma postura mais conservadora nos gastos, para evitar desequilíbrios fiscais nas contas.

Ele explicou que temas como investimentos serão tratados com as unidades gestoras durante as reuniões do contrato de gestão, para evitar a inclusão de metas inviáveis.

Conforme o secretário Flávio César é essencial assegurar que os recursos destinados à saúde, educação e meio ambiente sejam alocados de maneira integrada. “Trabalhamos com muita cautela e austeridade para produzir bons resultados para a sociedade e consolidar os indicadores do Estado”, explicou o titular da Sefaz.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também